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ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:46 04.06.2026
ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму

ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство ЖК "Приморье" в Крыму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит группе компаний "Дом" 5,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Приморье" под Феодосией в Крыму, сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2026 подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Дом" Сергей Лескин.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса комфорт-класса в поселке городского типа Приморский под Феодосией на побережье Черного моря. Строительство будет проходить в три этапа – застройщик возведет три 16-этажных многоквартирных дома общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Общая стоимость ЖК превышает 6,4 миллиарда рублей, из которых 5,8 миллиарда рублей – кредитные средства. Комплекс будет включать благоустроенные общественные пространства, спортивные и детские площадки, а также гостевые парковочные места. Завершение строительства трех этапов намечено на вторую половину 2030 года.
"Юг России сегодня остается одним из наиболее востребованных рынков жилой недвижимости — как с точки зрения постоянного проживания, так и инвестиционного спроса. Развитие качественного современного жилья в курортных регионах напрямую связано с ростом туристической привлекательности территорий, обновлением городской инфраструктуры и формированием комфортной среды. Мы видим устойчивый интерес девелоперов к реализации долгосрочных проектов комплексной застройки в Крыму и считаем такие проекты важным элементом экономического развития региона", – приводит пресс-служба слова Бортникова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026Республика КрымВТБ (банк)ПМЭФЖильеСтроительство
 
 
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