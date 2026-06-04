ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ предоставит группе компаний "Дом" 5,8 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса "Приморье" под Феодосией в Крыму, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение об этом в ходе ПМЭФ-2026 подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ГК "Дом" Сергей Лескин.

Проект предусматривает строительство жилого комплекса комфорт-класса в поселке городского типа Приморский под Феодосией на побережье Черного моря. Строительство будет проходить в три этапа – застройщик возведет три 16-этажных многоквартирных дома общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Общая стоимость ЖК превышает 6,4 миллиарда рублей, из которых 5,8 миллиарда рублей – кредитные средства. Комплекс будет включать благоустроенные общественные пространства, спортивные и детские площадки, а также гостевые парковочные места. Завершение строительства трех этапов намечено на вторую половину 2030 года.

"Юг России сегодня остается одним из наиболее востребованных рынков жилой недвижимости — как с точки зрения постоянного проживания, так и инвестиционного спроса. Развитие качественного современного жилья в курортных регионах напрямую связано с ростом туристической привлекательности территорий, обновлением городской инфраструктуры и формированием комфортной среды. Мы видим устойчивый интерес девелоперов к реализации долгосрочных проектов комплексной застройки в Крыму и считаем такие проекты важным элементом экономического развития региона", – приводит пресс-служба слова Бортникова.