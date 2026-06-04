ВТБ продолжит развитие всесезонного курорта в Челябинской области

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ продолжит финансирование проекта всесезонного мультиформатного курорта "Фанпарк" в Челябинской области, cоглашение об этом на ПМЭФ-2026 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "АПРИ" Алексей Овакимян, сообщает пресс-служба банка.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках проекта по строительству гостиничного комплекса, жилых апартаментов и ряда объектов коммерческой недвижимости.

"Сфера внутреннего туризма активно развивается в последние годы, в том числе благодаря значительной поддержке со стороны государства. Банк традиционно содействует реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на создание качественных туристических и рекреационных объектов. Без современной инфраструктуры дальнейший рост отрасли будет затруднен. ВТБ готов поддерживать предпринимателей и инвесторов в реализации комплексных туристических объектов, таких как “Фанпарк”", — приводит пресс-служба банка слова Еременко.