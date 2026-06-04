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ВТБ продолжит развитие всесезонного курорта в Челябинской области - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:05 04.06.2026
ВТБ продолжит развитие всесезонного курорта в Челябинской области

ВТБ будет развивать всесезонный курорт "Фанпарк" в Челябинской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ продолжит финансирование проекта всесезонного мультиформатного курорта "Фанпарк" в Челябинской области, cоглашение об этом на ПМЭФ-2026 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "АПРИ" Алексей Овакимян, сообщает пресс-служба банка.
Стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках проекта по строительству гостиничного комплекса, жилых апартаментов и ряда объектов коммерческой недвижимости.
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"Сфера внутреннего туризма активно развивается в последние годы, в том числе благодаря значительной поддержке со стороны государства. Банк традиционно содействует реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на создание качественных туристических и рекреационных объектов. Без современной инфраструктуры дальнейший рост отрасли будет затруднен. ВТБ готов поддерживать предпринимателей и инвесторов в реализации комплексных туристических объектов, таких как “Фанпарк”", — приводит пресс-служба банка слова Еременко.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Вчера, 13:04
 
ПМЭФ-2026Челябинская областьПМЭФКурорт
 
 
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