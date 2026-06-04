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ВТБ поддержит инвестпроект по развитию хлебопекарного производства - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:03 04.06.2026
ВТБ поддержит инвестпроект по развитию хлебопекарного производства

ВТБ поддержит проект развития производства в Калининградской области

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Двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ при участии Правительства Калининградской области поддержит реализацию инвестиционного проекта в сфере хлебопечения и мукомольной промышленности компании "Атлантис Хлеб", сообщает пресс-служба банка.
Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор "Атлантис Хлеб" Бхагат Дхананджаи.
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Инвестиционный проект предусматривает создание комплекса полного технологического цикла — от переработки зерна до производства и упаковки готовой продукции. Проектная мощность предприятия составит 60 тысяч тонн хлебобулочных изделий и 144 тысячи тонн муки в год. В рамках соглашения Правительство региона окажет проекту содействие в рамках действующих механизмов поддержки инвестиционной деятельности, а ВТБ профинансирует строительство производства.
"Проекты полного производственного цикла в пищевой промышленности сегодня формируют устойчивый спрос со стороны региональной экономики и являются важным элементом развития агропромышленного комплекса. Для банка участие в таких инициативах — это не только возможность поддержать стратегически значимый для региона проект, но и вклад в развитие современной индустриальной инфраструктуры, повышение продовольственной независимости и создание точек долгосрочного экономического роста", — отметил Бортников, его слова приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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