ВТБ поддержит инвестпроект по развитию хлебопекарного производства

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ при участии Правительства Калининградской области поддержит реализацию инвестиционного проекта в сфере хлебопечения и мукомольной промышленности компании "Атлантис Хлеб", сообщает пресс-служба банка.

Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор "Атлантис Хлеб" Бхагат Дхананджаи.

Инвестиционный проект предусматривает создание комплекса полного технологического цикла — от переработки зерна до производства и упаковки готовой продукции. Проектная мощность предприятия составит 60 тысяч тонн хлебобулочных изделий и 144 тысячи тонн муки в год. В рамках соглашения Правительство региона окажет проекту содействие в рамках действующих механизмов поддержки инвестиционной деятельности, а ВТБ профинансирует строительство производства.

"Проекты полного производственного цикла в пищевой промышленности сегодня формируют устойчивый спрос со стороны региональной экономики и являются важным элементом развития агропромышленного комплекса. Для банка участие в таких инициативах — это не только возможность поддержать стратегически значимый для региона проект, но и вклад в развитие современной индустриальной инфраструктуры, повышение продовольственной независимости и создание точек долгосрочного экономического роста", — отметил Бортников, его слова приводит пресс-служба.