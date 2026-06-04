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Путин рассказал о сокращении численности ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:27 04.06.2026
Путин рассказал о сокращении численности ВСУ

Путин рассказал о сокращении численности ВСУ на 100 тысяч человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, заявил Путин.
  • Ежемесячные украинские потери составляют около 40 тысяч человек.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери составляют около 40 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин.
"За последнее время численность Вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагенств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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