Путин рассказал о сокращении численности ВСУ

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери составляют около 40 тысяч человек, заявил президент России Владимир Путин.

"За последнее время численность Вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагенств в рамках ПМЭФ.