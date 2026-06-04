Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Проблемы ВСУ ведут к утрате Украиной территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Он рассказал о проблеме дезертирства на Украине.
"Вот, ну это одна из проблем, но наиболее существенная. Это ведет к утрате территорий и населенных пунктов", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.