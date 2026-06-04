Путин назвал главную проблему ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой вооруженных сил Украины.
СТРЕЛЬНА , 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал катастрофическую нехватку личного состава главной проблемой вооруженных сил Украины.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня - катастрофическая нехватка личного состава", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.