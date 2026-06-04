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ВСУ ударили по поезду, следовавшему из Луганска в Лантратовку - РИА Новости, 04.06.2026
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14:24 04.06.2026 (обновлено: 16:12 04.06.2026)
ВСУ ударили по поезду, следовавшему из Луганска в Лантратовку

ВСУ ударили по поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВСУ ударили по поезду, идущему из Луганска в Лантратовку
ВСУ ударили по поезду, идущему из Луганска в Лантратовку - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
ВСУ ударили по поезду, идущему из Луганска в Лантратовку
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новоайдарском муниципальном округе украинский дрон атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Луганск — Лантратовка.
  • Жертв нет, всех пассажиров оперативно эвакуировали, движение на участке железной дороги уже восстановили.
ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинский дрон атаковал пригородный поезд в ЛНР, сообщил глава республике Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка", — написал он.
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По словам Пасечника, обошлось без жертв. В поезде находились 13 пассажиров, всех их оперативно эвакуировали.
Движение на этом участке железной дороги уже восстановили, добавил глава республики.
Накануне беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в городе Енакиево в ДНР. Погибли восемь человек, 12 получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте. Сегодня утром удару дрона подвергся пригородный поезд в Крыму, там погиб один человек и пострадали еще трое.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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