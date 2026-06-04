ВСУ ударили по поезду, следовавшему из Луганска в Лантратовку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новоайдарском муниципальном округе украинский дрон атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Луганск — Лантратовка.
- Жертв нет, всех пассажиров оперативно эвакуировали, движение на участке железной дороги уже восстановили.
ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинский дрон атаковал пригородный поезд в ЛНР, сообщил глава республике Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка", — написал он.
По словам Пасечника, обошлось без жертв. В поезде находились 13 пассажиров, всех их оперативно эвакуировали.
Движение на этом участке железной дороги уже восстановили, добавил глава республики.
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