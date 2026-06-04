Слуцкий рассказал о предстоящей встрече депутатов Европарламента и Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следующая встреча депутатов Европарламента с депутатами Госдумы состоится в ближайшее время, сообщил Слуцкий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Следующая встреча депутатов Европарламента с депутатами Госдумы состоится в самое ближайшее время, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в четверг сообщил РИА Новости, что участники неформального диалога представителей Европарламента и Госдумы приняли в Санкт-Петербурге совместное заявление по итогам встречи. Как рассказал Слуцкий, представители Европарламента приехали в Северную столицу по приглашению думского комитета по международным делам.
Он отметил, что депутатов в Европе, готовых сотрудничать с Россией, становится все больше, по его словам, их уже несколько десятков. Слуцкий подчеркнул, что депутаты Госдумы никого не зазывают, не агитируют и не вербуют.
Парламентарий также призвал не рассматривать Европарламент как целиком антироссийскую структуру.
"Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас, наших оппонентов. Поэтому будем продолжать взаимодействие", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.