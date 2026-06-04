Слуцкий рассказал о предстоящей встрече депутатов Европарламента и Госдумы

Краткий пересказ от РИА ИИ Следующая встреча депутатов Европарламента с депутатами Госдумы состоится в ближайшее время, сообщил Слуцкий.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Следующая встреча депутатов Европарламента с депутатами Госдумы состоится в самое ближайшее время, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в четверг сообщил РИА Новости, что участники неформального диалога представителей Европарламента Госдумы приняли в Санкт-Петербурге совместное заявление по итогам встречи. Как рассказал Слуцкий , представители Европарламента приехали в Северную столицу по приглашению думского комитета по международным делам.

"Это евродепутаты, за которыми стоят люди, понимающие, что Россия - неотъемлемая часть Европы , и нам надо активнее и более глубоко взаимодействовать друг с другом. Девятая встреча (была сейчас - ред.), следующая, десятая, юбилейная пройдет в самое ближайшее время", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что депутатов в Европе, готовых сотрудничать с Россией, становится все больше, по его словам, их уже несколько десятков. Слуцкий подчеркнул, что депутаты Госдумы никого не зазывают, не агитируют и не вербуют.

Парламентарий также призвал не рассматривать Европарламент как целиком антироссийскую структуру.

"Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас, наших оппонентов. Поэтому будем продолжать взаимодействие", - заключил он.