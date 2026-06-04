Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал о предстоящей встрече депутатов Европарламента и Госдумы - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 04.06.2026
Слуцкий рассказал о предстоящей встрече депутатов Европарламента и Госдумы

Слуцкий: следующая встреча депутатов ЕП и Госдумы состоится в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следующая встреча депутатов Европарламента с депутатами Госдумы состоится в ближайшее время, сообщил Слуцкий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Следующая встреча депутатов Европарламента с депутатами Госдумы состоится в самое ближайшее время, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в четверг сообщил РИА Новости, что участники неформального диалога представителей Европарламента и Госдумы приняли в Санкт-Петербурге совместное заявление по итогам встречи. Как рассказал Слуцкий, представители Европарламента приехали в Северную столицу по приглашению думского комитета по международным делам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин назвал заявления Европы о российских кибератаках "highly likely"
Вчера, 22:55
"Это евродепутаты, за которыми стоят люди, понимающие, что Россия - неотъемлемая часть Европы, и нам надо активнее и более глубоко взаимодействовать друг с другом. Девятая встреча (была сейчас - ред.), следующая, десятая, юбилейная пройдет в самое ближайшее время", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что депутатов в Европе, готовых сотрудничать с Россией, становится все больше, по его словам, их уже несколько десятков. Слуцкий подчеркнул, что депутаты Госдумы никого не зазывают, не агитируют и не вербуют.
Парламентарий также призвал не рассматривать Европарламент как целиком антироссийскую структуру.
"Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас, наших оппонентов. Поэтому будем продолжать взаимодействие", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Россия готова к переговорам с Европой, но никуда не спешит, заявил Путин
Вчера, 21:45
 
В миреРоссияЕвропаЛюксембург (округ)Леонид Слуцкий (политик)Фернан КартайзерЕвропарламентГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала