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Путин встретился с Мирзиеевым - РИА Новости, 04.06.2026
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22:03 04.06.2026
Путин встретился с Мирзиеевым

Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева началась в Константиновском дворце под Петербургом.
  • Президент Узбекистана стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева началась в Константиновском дворце под Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Узбекистана стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в северной столице.
Путин и Мирзиеев в предыдущий раз виделись менее недели назад на полях саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.
А тремя неделями ранее они встречались в России, когда лидер Узбекистана посетил Москву в дни празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тогда - накануне Дня Победы - Путин и Мирзиеев провели отдельную встречу в Кремле.
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ПолитикаУзбекистанКазахстанРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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