Путин встретился с Мирзиеевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева началась в Константиновском дворце под Петербургом.
- Президент Узбекистана стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева началась в Константиновском дворце под Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Узбекистана стал одним из зарубежных гостей Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в северной столице.
Путин и Мирзиеев в предыдущий раз виделись менее недели назад на полях саммита Евразийского экономического союза в Казахстане.