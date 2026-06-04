Путин рассказал, сколько "квадратов" ВС России поставили под свой контроль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия поставила под свой контроль примерно 2,4 тысячи квадратных километров территории.
- Президент заявил, что ежемесячные потери ВСУ составляют примерно 40 тысяч человек.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Примерно 2,4 тысячи квадратных километров за последнее время российская армия поставила под свой контроль, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ президент РФ рассказал о потерях ВСУ: ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек, принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц, около 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранений, таким образом, каждый месяц Украина теряет 10 тысяч человек.
"Только за последнее время - не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться - но примерно 2 тысячи 440 квадратных километров российская армия поставила под свой контроль", - сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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