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Путин рассказал, сколько "квадратов" ВС России поставили под свой контроль - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:54 04.06.2026
Путин рассказал, сколько "квадратов" ВС России поставили под свой контроль

Путин: ВС России поставили под контроль за последнее время 2,4 тыс "квадратов"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия поставила под свой контроль примерно 2,4 тысячи квадратных километров территории.
  • Президент заявил, что ежемесячные потери ВСУ составляют примерно 40 тысяч человек.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Примерно 2,4 тысячи квадратных километров за последнее время российская армия поставила под свой контроль, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ президент РФ рассказал о потерях ВСУ: ежемесячные потери составляют примерно 40 тысяч человек, принудительная мобилизация дает примерно 15-16 тысяч в месяц, около 14 тысяч примерно возвращаются из госпиталей после ранений, таким образом, каждый месяц Украина теряет 10 тысяч человек.
"Только за последнее время - не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться - но примерно 2 тысячи 440 квадратных километров российская армия поставила под свой контроль", - сказал российский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 20:27
 
ПМЭФ-2026РоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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