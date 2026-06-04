ВС России ежедневно наступают в зоне СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России наступают в зоне специальной военной операции ежедневно, заявил Владимир Путин.
- Путин сообщил, что Россия взяла под контроль Луганскую Народную Республику полностью, более 85% территории Донецкой Народной Республики и 80% территории Запорожской области.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наступают в зоне специальной военной операции (СВО) ежедневно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"В настоящий момент Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику - 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15%. И 80% территории Запорожской области (контролируется российской армией - ред.). И этот процесс продолжается в ежедневном режиме", - сказал Путин.
"Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно", - подчеркнул глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.