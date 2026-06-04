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ВС России ежедневно наступают в зоне СВО, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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20:26 04.06.2026 (обновлено: 00:00 05.06.2026)
ВС России ежедневно наступают в зоне СВО, заявил Путин

Путин: ВС России наступают в зоне СВО ежедневно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России наступают в зоне специальной военной операции ежедневно, заявил Владимир Путин.
  • Путин сообщил, что Россия взяла под контроль Луганскую Народную Республику полностью, более 85% территории Донецкой Народной Республики и 80% территории Запорожской области.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ наступают в зоне специальной военной операции (СВО) ежедневно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"В настоящий момент Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику - 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15%. И 80% территории Запорожской области (контролируется российской армией - ред.). И этот процесс продолжается в ежедневном режиме", - сказал Путин.
"Наступление происходит, как я уже сказал, ежедневно", - подчеркнул глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026БезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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