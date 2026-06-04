Зумеры не пьют алкоголь, но это временно, заявил глава "Абрау-Дюрсо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поколение зумеров не пьет алкоголь, заявил Борис Титов, владелец и основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо».
- Борис Титов считает, что отказ зумеров от алкоголя — это временный фактор, и культура виноделия «возьмет свое».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Поколение зумеров не пьет алкоголь, но это временный фактор, культура виноделия "возьмет свое", заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.
"То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западных", - сказал Титов на ПМЭФ.
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"Это факт, но, мы считаем, что это временный фактор, все равно культура виноделия... возьмет свое", - считает он.
Как рассказывала РИА Новости в прошлом году завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская, тенденция к снижению потребления алкогольных напитков среди представителей поколения зумеров (родившихся с середины 1990-х до начала 2010 годов) наблюдается достаточно отчетливо. Доля абстинентов (лиц, которые совсем не употребляют алкоголь) среди зумеров составляет 54%.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.