Глава итальянской ассоциации предпринимателей похвалил российское вино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что производство российского вина достигло хорошего уровня.
- Торрембини отметил, что не все производители достигли такого уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Производство российского вина достигло хорошего уровня, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Очень многие делают вино, которое абсолютно хорошее", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.
При этом Торрембини выразил мнение, что такого уровня достигли еще не все производители.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.