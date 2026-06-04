Глава итальянской ассоциации предпринимателей похвалил российское вино

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Производство российского вина достигло хорошего уровня, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

При этом Торрембини выразил мнение, что такого уровня достигли еще не все производители.