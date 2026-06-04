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Глава итальянской ассоциации предпринимателей похвалил российское вино - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:46 04.06.2026
Глава итальянской ассоциации предпринимателей похвалил российское вино

Глава ассоциации итальянских предпринимателей Торрембини похвалил вино из России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Дегустация вина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что производство российского вина достигло хорошего уровня.
  • Торрембини отметил, что не все производители достигли такого уровня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Производство российского вина достигло хорошего уровня, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Очень многие делают вино, которое абсолютно хорошее", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.
При этом Торрембини выразил мнение, что такого уровня достигли еще не все производители.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияВитторио Торрембини
 
 
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