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Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов - РИА Новости, 04.06.2026
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23:22 04.06.2026
Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов

Трамп заявил, что ждет от РФ и Украины взаимных уступок для окончания конфликта

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonТрамп во время выступления в Белом доме
Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов для урегулирования конфликта.
  • Он сказал, что предложил уступки и приложил к этому большие усилия.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов для урегулирования конфликта.
"Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия ... Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
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