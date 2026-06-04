Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов для урегулирования конфликта.
- Он сказал, что предложил уступки и приложил к этому большие усилия.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от России и Украины взаимных компромиссов для урегулирования конфликта.
"Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия ... Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.