Путин назвал условие быстрого разрешения конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.
- Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент заметил вместе с тем, что на уступки должен пойти и в Киев, после чего конфликт быстро закончится.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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