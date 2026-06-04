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Зеленский заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву - РИА Новости, 04.06.2026
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22:31 04.06.2026
Зеленский заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву

Зеленский в письме Путину заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил в открытом письме, что не готов ехать на переговоры в Москву.
  • Президент России Владимир Путин ранее предлагал Зеленскому приехать в Москву для личной встречи.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву.
Ранее президент России Воладимир Путин заявлял, что если Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.
В открытом письме Зеленский утверждает, что в российской столице, по его мнению, ему "делать нечего". Вариант встречи в Киеве тоже не рассматривается.
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