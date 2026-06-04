Зеленский заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву.

Ранее президент России Воладимир Путин заявлял, что если Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.