Зеленский заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил в открытом письме, что не готов ехать на переговоры в Москву.
- Президент России Владимир Путин ранее предлагал Зеленскому приехать в Москву для личной встречи.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил, что не готов ехать на переговоры в Москву.
Ранее президент России Воладимир Путин заявлял, что если Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.
В открытом письме Зеленский утверждает, что в российской столице, по его мнению, ему "делать нечего". Вариант встречи в Киеве тоже не рассматривается.