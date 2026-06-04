Украина хочет приостановки продвижения войск России, заявил Путин

"Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск, у нас в Запорожской области километрами каждый день продвижение: 1,2 километра, 1,3 километра, 800 метров по фронту, столько же в глубину. Конечно, (Украине - ред.) хочется это остановить, но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже", - сказал Путин на встрече.