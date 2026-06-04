Украина хочет приостановки продвижения войск России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о желании украинской стороны остановить продвижение российских войск.
- Он предложил остановить войну, согласившись на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.
- Заявление было сделано на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Естественно, Украина хочет приостановки продвижения войск РФ, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы Анкориджа, заявил президент России Владимир Путин.
Президент проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск, у нас в Запорожской области километрами каждый день продвижение: 1,2 километра, 1,3 километра, 800 метров по фронту, столько же в глубину. Конечно, (Украине - ред.) хочется это остановить, но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже", - сказал Путин на встрече.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>