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Украина хочет приостановки продвижения войск России, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:11 04.06.2026
Украина хочет приостановки продвижения войск России, заявил Путин

Путин: Киев хочет приостановки продвижения войск РФ, но лучше остановить войну

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о желании украинской стороны остановить продвижение российских войск.
  • Он предложил остановить войну, согласившись на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже.
  • Заявление было сделано на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Естественно, Украина хочет приостановки продвижения войск РФ, но лучше остановить войну в целом, согласившись на компромиссы Анкориджа, заявил президент России Владимир Путин.
Президент проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Естественно, в этих условиях украинская сторона хотела бы, чтобы мы приостановили движение российских войск, у нас в Запорожской области километрами каждый день продвижение: 1,2 километра, 1,3 километра, 800 метров по фронту, столько же в глубину. Конечно, (Украине - ред.) хочется это остановить, но лучше не это останавливать, а лучше остановить войну в целом, согласившись с теми компромиссами, которые обсуждались в Анкоридже", - сказал Путин на встрече.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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