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Путин: правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий - РИА Новости, 04.06.2026
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22:01 04.06.2026 (обновлено: 22:02 04.06.2026)
Путин: правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий

Путин: правящие круги на Украине не заинтересованы в остановке боевых действий

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, поскольку тогда у них не будет перспектив удержать власть, заявил президент России Владимир Путин.
"У меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие - так скажу аккуратно очень - перспективы для удержания власти", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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