Путин: правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Правящие круги в Киеве не заинтересованы в остановке боевых действий, поскольку тогда у них не будет перспектив удержать власть, заявил президент России Владимир Путин.
"У меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие - так скажу аккуратно очень - перспективы для удержания власти", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Киевский режим и его покровители перешли на террор, заявил Путин
28 апреля, 20:46