Путин заявил о возрождении нацизма на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что на Украине возрождается нацизм.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине возрождается нацизм.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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"Но нацизм возрождается (на Украине, - ред.), что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза или ассоциированным членом, еще там в каком-то качестве. Но ладно, Бог с ним, но об этом-то хоть надо подумать или нет? Это же факты", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.