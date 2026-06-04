На Украине процветает коррупция, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что коррупция на Украине пустила корни и процветает.
- Президент России отметил, что на Украине возрождается нацизм.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Коррупция на Украине уже пустила корни и процветает, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло, такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается, что с этим делать-то потом?", - сказал президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин заявил о возрождении нацизма на Украине
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