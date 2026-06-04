Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что сказал бы при подписании мира с Украиной - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
21:05 04.06.2026 (обновлено: 21:16 04.06.2026)
Путин рассказал, что сказал бы при подписании мира с Украиной

Путин заявил, что при подписании мира с Украиной сказал бы "Слава богу"

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что при подписании мирного документа с Украиной можно было бы сказать: "Слава Богу, что все закончилось".
  • Он сделал это заявление на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что при подписании мирного документа с Украиной можно и нужно было бы сказать: "Слава Богу, что все закончилось".
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: "Слава Богу, что все закончилось", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Евросоюз может помочь в решении украинского конфликта, считает Путин
Вчера, 21:15
 
ПМЭФ-2026УкраинаВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала