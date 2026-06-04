Путин рассказал, что сказал бы при подписании мира с Украиной

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что при подписании мирного документа с Украиной можно и нужно было бы сказать: "Слава Богу, что все закончилось".

"Что касается того, что бы можно было друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, то как минимум можно и нужно было бы сказать: "Слава Богу, что все закончилось", - сказал Путин в ходе встречи.