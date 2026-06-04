Киев не готов к мирным договоренностям, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
СТРЕЛЬНА, 4 июн, - РИА Новости. Киев не готов к мирным договоренностям, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Но, судя по всему, исходя, прежде всего, из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому (мирным договоренностям - ред.) не готовы", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.