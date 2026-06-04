Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику.
- Путин также отметил, что под контролем России более 85% территории Донецкой Народной Республики, а Украина контролирует уже меньше 15% ее территории.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украина контролирует уже меньше 15% территории Донецкой Народной Республики, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику - 100%. И поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой Народной Республики - ДНР. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то 25%, сейчас уже меньше 15%", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.