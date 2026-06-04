Путин заявил об отсутствии у Украины системы ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что у Украины нет системы ПВО, а есть только отдельные ее элементы
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Украина не имеет системы ПВО, только отдельные элементы, но и их катастрофически не хватает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Patriot и другие системы, которых тоже катастрофически не хватает. Но системы как таковой нет", - сказал президент на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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10 октября 2025, 15:57