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Путин заявил об отсутствии у Украины системы ПВО - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:23 04.06.2026
Путин заявил об отсутствии у Украины системы ПВО

Путин: у Украины нет системы ПВО, только отдельные элементы

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что у Украины нет системы ПВО, а есть только отдельные ее элементы
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Украина не имеет системы ПВО, только отдельные элементы, но и их катастрофически не хватает, заявил президент РФ Владимир Путин.
Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Patriot и другие системы, которых тоже катастрофически не хватает. Но системы как таковой нет", - сказал президент на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств, проходящей в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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