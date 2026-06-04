На Украине никто не хочет воевать, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине воевать никто не хочет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Украине воевать никто не хочет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Насильно людей забирают, мотивации нет никакой, воевать никто не хочет", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.