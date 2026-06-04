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"Чему радуешься?": в ЕС осадили Зеленского после атаки на Петербург - РИА Новости, 04.06.2026
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04:02 04.06.2026 (обновлено: 12:20 04.06.2026)
"Чему радуешься?": в ЕС осадили Зеленского после атаки на Петербург

Христофору: бравада Зеленского из-за атаки дронов на Петербург возмутила ЕС

© РИА Новости / Михаил Дмитриев | Перейти в медиабанкДворцовый мост в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Дмитриев
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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что эйфория Владимира Зеленского после якобы успешной атаки украинских дронов на Санкт-Петербург вызовет негативную реакцию в ЕС.
  • По словам эксперта, хвастовство Зеленского опасно прежде всего для самого Киева, который убеждает себя в мнимых успехах.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Эйфория Владимира Зеленского после якобы успешной атаки украинских дронов на Петербург вызовет негативную реакцию в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский просто сияет, выложил очень длинный пост, в котором объявил об ударах по Санкт-Петербургу. Так и хочется спросить: чему ты радуешься? Европа еще не отошла от дронов в Прибалтике, а тут уже новая эскалация. Думаешь, ЕС это так просто оставит без внимания?" — сказал он.
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По словам эксперта, хвастовство Зеленского опасно прежде всего для самого Киева, который убеждает себя в мнимых успехах.
"Много дыма и огня для достижения максимального эффекта. Украинцы так хвастались этими ударами, что возникает вопрос: не пытаются ли они отвлечь внимание от чего-то действительно важного", — добавил журналист.
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