"Чему радуешься?": в ЕС осадили Зеленского после атаки на Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что эйфория Владимира Зеленского после якобы успешной атаки украинских дронов на Санкт-Петербург вызовет негативную реакцию в ЕС.
- По словам эксперта, хвастовство Зеленского опасно прежде всего для самого Киева, который убеждает себя в мнимых успехах.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Эйфория Владимира Зеленского после якобы успешной атаки украинских дронов на Петербург вызовет негативную реакцию в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский просто сияет, выложил очень длинный пост, в котором объявил об ударах по Санкт-Петербургу. Так и хочется спросить: чему ты радуешься? Европа еще не отошла от дронов в Прибалтике, а тут уже новая эскалация. Думаешь, ЕС это так просто оставит без внимания?" — сказал он.
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По словам эксперта, хвастовство Зеленского опасно прежде всего для самого Киева, который убеждает себя в мнимых успехах.
"Много дыма и огня для достижения максимального эффекта. Украинцы так хвастались этими ударами, что возникает вопрос: не пытаются ли они отвлечь внимание от чего-то действительно важного", — добавил журналист.
Вчера пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.