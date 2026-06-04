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Россияне в этом году стали чаще ждать горящих туров, заявила глава АТОР - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:56 04.06.2026
Россияне в этом году стали чаще ждать горящих туров, заявила глава АТОР

Глава АТОР Ломидзе: россияне в этом году стали чаще ждать горящих туров

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже возле города Хургада
Туристы на пляже возле города Хургада - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Туристы на пляже возле города Хургада. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы стали чаще выбирать бюджетные отели и экономить на экскурсиях и трансферах.
  • Глубина бронирования как во внутреннем, так и в выездном туризме сократилась до месяца-полутора.
  • Ожидается увеличение доли автомобильных туристов и рост числа самостоятельных туристов в 2026 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российские туристы в этом году при планировании отдыха стали чаще отдавать предпочтение бюджетным отелям, экономии на экскурсиях и трансферах, а также ждут горящих туров, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
По ее словам, раньше путешественники больше планировали отпуск по принципу "Гулять - так гулять!".
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"Сейчас чаще выбирают более бюджетные отели, без питания, либо, наоборот, систему "все включено", чтобы на месте не тратить деньги на еду, экономят на экскурсиях, трансферах", - рассказала Ломидзе.
Она также подчеркнула, что в этом году глубина бронирования, как во внутреннем, так и в выездном туризме, сократилась до месяца-полутора, в то время как в прошлом составляла 3-6 месяцев.
"Туристы ждут, когда будут горящие предложения. Они, действительно, уже стали попадаться, но их очень мало, поэтому мы не рекомендуем рассчитывать на такую тактику, потому что вероятность того, что в последний момент может вырасти цена, больше, чем шансы на горящий тур", - отметила глава АТОР.
В отрасли также ожидают, что в 2026 году увеличится доля автомобильных туристов, которые будут отправляться на отдых в ближайшие регионы на личных автомобилях. "Также ждем роста числа самостоятельных туристов", - добавила Ломидзе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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