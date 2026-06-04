Цивилева назвала сессии ПМЭФ с ветеранами СВО самыми эмоциональными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева со слезами на глазах охарактеризовала сессии Петербургского международного экономического форума с участием ветеранов спецоперации и членов их семей самыми эмоциональными и душевными, передает корреспондент РИА Новости.