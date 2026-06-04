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Цивилева назвала сессии ПМЭФ с ветеранами СВО самыми эмоциональными - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:20 04.06.2026 (обновлено: 16:15 04.06.2026)
Цивилева назвала сессии ПМЭФ с ветеранами СВО самыми эмоциональными

РИА Новости: Цивилева назвала сессии ПМЭФ с ветеранами СВО самыми эмоциональными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Анна Цивилева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Цивилева охарактеризовала сессии Петербургского международного экономического форума с участием ветеранов спецоперации и членов их семей как самые эмоциональные и душевные.
  • Цивилева перефразировала строки из стихотворения Владимира Маяковского "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева со слезами на глазах охарактеризовала сессии Петербургского международного экономического форума с участием ветеранов спецоперации и членов их семей самыми эмоциональными и душевными, передает корреспондент РИА Новости.
"Наверное, мы единственные площадки на экономическом форуме, которые проходят со слезами на глазах. Потому что это, наверное, самые эмоциональные и самые душевные площадки. Только человек, который прошел этот путь, может понимать глубину каждого слова, которое здесь сказано. Ребята, которые здесь присутствуют, женщины, которые оказываются, наверное, сильнее, чем можно представить", - сказала Цивилева.
Далее она перефразировала строки из стихотворения Владимира Маяковского "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка", сказав "я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть, когда такие люди живут в нашей стране".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Анна ЦивилеваВладимир Маяковский
 
 
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