Цивилева назвала сессии ПМЭФ с ветеранами СВО самыми эмоциональными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Цивилева охарактеризовала сессии Петербургского международного экономического форума с участием ветеранов спецоперации и членов их семей как самые эмоциональные и душевные.
- Цивилева перефразировала строки из стихотворения Владимира Маяковского "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева со слезами на глазах охарактеризовала сессии Петербургского международного экономического форума с участием ветеранов спецоперации и членов их семей самыми эмоциональными и душевными, передает корреспондент РИА Новости.
"Наверное, мы единственные площадки на экономическом форуме, которые проходят со слезами на глазах. Потому что это, наверное, самые эмоциональные и самые душевные площадки. Только человек, который прошел этот путь, может понимать глубину каждого слова, которое здесь сказано. Ребята, которые здесь присутствуют, женщины, которые оказываются, наверное, сильнее, чем можно представить", - сказала Цивилева.
Далее она перефразировала строки из стихотворения Владимира Маяковского "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка", сказав "я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть, когда такие люди живут в нашей стране".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.