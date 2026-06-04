Набиуллина не участвует в ПМЭФ из-за больничного, сообщили в ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина не участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за больничного.
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с больничным, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ", – говорится в сообщении.
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Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.