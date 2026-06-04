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Набиуллина не участвует в ПМЭФ из-за больничного, сообщили в ЦБ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:34 04.06.2026 (обновлено: 10:40 04.06.2026)
Набиуллина не участвует в ПМЭФ из-за больничного, сообщили в ЦБ

ЦБ: Набиуллина не участвует в ПМЭФ из-за больничного

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина не участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за больничного.
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с больничным, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ", – говорится в сообщении.
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Глава ЦБ традиционно выступает на макросессии в первый день форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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