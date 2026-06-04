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Трамп приедет на финал НБА в Нью-Йорк, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Баскетбол
 
18:57 04.06.2026 (обновлено: 19:05 04.06.2026)
Трамп приедет на финал НБА в Нью-Йорк, пишут СМИ

CBS: Трамп планирует посетить матч серии финала НБА в Нью-Йорке

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп планирует посетить третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс» в Нью-Йорке.
  • Владелец команды «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан, который ранее жертвовал средства на политические кампании Трампа, пригласил президента на плей-офф.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует посетить третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" в Нью-Йорке, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Президент, уроженец Нью-Йорка и, по его собственным словам, болельщик "Никс", сообщил, что был приглашен на плей-офф "Никс" владельцем команды Джеймсом Доланом, который ранее жертвовал средства на политические кампании Трампа", - говорится на сайте телеканала.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.
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БаскетболВ миреДональд ТрампНью-Йорк НиксСан-Антонио СпёрсНБА
 
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