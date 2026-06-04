Трамп приедет на финал НБА в Нью-Йорк, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп планирует посетить третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс» в Нью-Йорке.
- Владелец команды «Нью-Йорк Никс» Джеймс Долан, который ранее жертвовал средства на политические кампании Трампа, пригласил президента на плей-офф.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует посетить третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс" в Нью-Йорке, передает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Всего "Нью-Йорк" восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги - в 1970 и 1973 годах. "Сан-Антонио" шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона - в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.