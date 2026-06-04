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Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:10 04.06.2026 (обновлено: 21:21 04.06.2026)
Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса

Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Думаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине. Да, он сам уже тоже публично высказывался", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин рассказал, что лежит в основе конфликта на Украине
Вчера, 21:20
 
ПМЭФ-2026В миреУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСШАРоссия
 
 
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