Средин: появляются альтернативы доминированию доллара в мировой торговле

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Доллар продолжает занимать доминирующие позиции в мировой торговле, однако на фоне структурных изменений финансовой системы начинают формироваться новые механизмы расчетов, заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на сессии "Пазл мировой продовольственной безопасности: недостающие элементы" в рамках ПМЭФ-2026.

Ключевые макроэкономические показатели - объем мировой торговли в 35 триллионов долларов в год, рост рынка деривативов на 28% за три года при росте торговли на 7-8% - подтверждают, что мировая экономика не отказывается от хеджирования рисков, а, наоборот, наращивает его масштабы, и весь рынок базируется на доллароцентричной системе.