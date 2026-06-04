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Средин: появляются альтернативы доминированию доллара в мировой торговле - РИА Новости, 04.06.2026
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23:10 04.06.2026
Средин: появляются альтернативы доминированию доллара в мировой торговле

ВТБ: в мире формируются новые механизмы расчетов в обход доллара

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Доллар продолжает занимать доминирующие позиции в мировой торговле, однако на фоне структурных изменений финансовой системы начинают формироваться новые механизмы расчетов, заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на сессии "Пазл мировой продовольственной безопасности: недостающие элементы" в рамках ПМЭФ-2026.
Он напомнил, что сегодня 83% аккредитивов в мировой торговле номинированы в долларах, 74% торговых инвойсов между странами выставляются также в американской валюте. Причиной этому является наличие ликвидного рынка валютного и товарного хеджирования с горизонтом до двух лет. Валюты стран БРИКС пока такого рынка не имеют, привели в ВТБ слова Средина.
Ключевые макроэкономические показатели - объем мировой торговли в 35 триллионов долларов в год, рост рынка деривативов на 28% за три года при росте торговли на 7-8% - подтверждают, что мировая экономика не отказывается от хеджирования рисков, а, наоборот, наращивает его масштабы, и весь рынок базируется на доллароцентричной системе.
"При этом сама эта инфраструктура доллара продолжает сжиматься: за последние 10 лет мировая корреспондентская сеть системы SWIFT сократилась на 22%. Причем сжимается она неравномерно: сильнее всего теряют Латинская Америка, Африка, Восточная Европа, в том числе Россия – именно те рынки, где сосредоточен экспортный потенциал Глобального Юга", - отметил Средин.
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Одним из последствий этого стал глобальный разрыв в торговом финансировании, достигший порядка 2,5 триллиона долларов в год – более 7% объема мировой торговли.
"Даже при консервативной оценке объем недофинансированного экспорта, имеющего отношение к глобальной продовольственной безопасности, составляет 150-200 миллиардов долларов. И, прежде всего, это касается стран и компаний, которые не встроены в западную систему рейтингов. Но именно там, где старая сеть уходит, новая уже строится. Торговля России с партнерами по ШОС – уже на 97% проводится в национальных валютах. В 2026 году БРИКС запустил инициативу собственной зерновой биржи: Россия, ОАЭ и партнеры проектируют пилотную торговую площадку для зерна в нацвалютах – в обход чикагской архитектуры ценообразования. Если она заработает – это тектонический сдвиг", - подчеркнул он.
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