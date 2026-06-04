Глава ТПП рассказал о торговле между Россией и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Торговля между Россией и США в условиях санкций сохраняется на ограниченном, но устойчивом уровне, концентрируясь в узких стратегически важных сегментах, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, основными позициями российского экспорта в США остаются азотные удобрения, обогащенный уран и радиоактивные химические соединения, платина и металлы платиновой группы, именно на эти категории приходится значительная часть поставок. В американском экспорте в Россию заметную долю занимают фармацевтическая продукция, вакцины, медицинские и оптические товары, а также органические химические соединения и отдельные виды сельхозпродукции, пояснил собеседник агентства.