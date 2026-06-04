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Глава ТПП рассказал о торговле между Россией и США - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:46 04.06.2026
Глава ТПП рассказал о торговле между Россией и США

Катырин: торговля России и США сохраняется на ограниченном, но устойчивом уровне

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Катырин
Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Катырин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торговля между Россией и США в условиях санкций сохраняется на ограниченном, но устойчивом уровне, заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
  • Основные позиции российского экспорта в США — азотные удобрения, обогащенный уран, платина и металлы платиновой группы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Торговля между Россией и США в условиях санкций сохраняется на ограниченном, но устойчивом уровне, концентрируясь в узких стратегически важных сегментах, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
"Двусторонняя торговля России и США за последние годы резко сократилась, но полностью не прекратилась. Сегодня она фактически держится на отдельных товарных позициях, где у сторон сохраняется практическая потребность. Это удобрения, урановая продукция, металлы платиновой группы, отдельные фармацевтические и медицинские товары", - сказал он в кулуарах сессии, посвященной отношениям двух государств, на ПМЭФ.
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По данным американской статистики, которую привел в беседе Катырин, товарооборот России и США в 2025 году составил около 4,4 миллиарда долларов против примерно 3,5 миллиарда долларов годом ранее. Экспорт США в Россию достиг около 0,6 миллиарда долларов, импорт из России — около 3,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в 2021 году объем взаимной торговли превышал 36 миллиардов долларов.
По его словам, основными позициями российского экспорта в США остаются азотные удобрения, обогащенный уран и радиоактивные химические соединения, платина и металлы платиновой группы, именно на эти категории приходится значительная часть поставок. В американском экспорте в Россию заметную долю занимают фармацевтическая продукция, вакцины, медицинские и оптические товары, а также органические химические соединения и отдельные виды сельхозпродукции, пояснил собеседник агентства.
Глава ТПП РФ подчеркнул, что говорить о восстановлении полноценной российско-американской торговли пока преждевременно.
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