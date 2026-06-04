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Россия почти одна противостоит международному терроризму, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
00:56 04.06.2026
Россия почти одна противостоит международному терроризму, заявил Пушилин

Пушилин: Россия практически в одиночку противостоит международному терроризму

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия практически в одиночку противостоит международному терроризму.
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, в результате восемь человек погибли, 10 человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия практически в одиночку противостоит международному терроризму, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, террористические акты, совершаемые киевским режимом, поддерживает ряд западных стран, которые тоже становятся соучастниками преступлений. Глава региона отметил, что терроризм легче совершать, чем ему противостоять.
"Мы в очередной раз вынуждены противостоять международному терроризму, то есть Россия практически в одиночку", - сказал Пушилин.
Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР в среду. По данным Пушилина, восемь человек погибли, 10 человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Денис Пушилин на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Запад поддерживает террористическую активность Киева, заявил Пушилин
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