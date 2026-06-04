Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия практически в одиночку противостоит международному терроризму.

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, в результате восемь человек погибли, 10 человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия практически в одиночку противостоит международному терроризму, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, террористические акты, совершаемые киевским режимом, поддерживает ряд западных стран, которые тоже становятся соучастниками преступлений. Глава региона отметил, что терроризм легче совершать, чем ему противостоять.

"Мы в очередной раз вынуждены противостоять международному терроризму, то есть Россия практически в одиночку", - сказал Пушилин

Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево ДНР в среду. По данным Пушилина, восемь человек погибли, 10 человек госпитализированы, один получил помощь амбулаторно. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.