Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев объяснил, как Андреевой удалось разгромить Костюк - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:00 04.06.2026
Тарпищев объяснил, как Андреевой удалось разгромить Костюк

Тарпищев о победе Андреевой над Костюк: Мирра повзрослела

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание исполкома ОКР
Заседание исполкома ОКР - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», победив украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.
  • Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андреева повзрослела как спортсменка и действует очень ровно и чисто.
  • По мнению Тарпищева, Андреева сумела справиться со скоростью игры и не уступала сопернице в игровых компонентах.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Мирра Андреева продемонстрировала взрослую игру в полуфинале Открытого чемпионата Франции против украинки Марты Костюк, она сформировалась как спортсменка, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Андреева, посеянная на турнире под восьмым номером, в четверг впервые в карьере вышла в финал "Ролан Гаррос" в Париже, взяв над Костюк (15) верх со счетом 6:1, 6:3.
"Мирра реально повзрослела. Раньше в любой ее игре можно было говорить, что она здесь расстроилась, там психанула. А сейчас она действует очень ровно, чисто, и это подчеркивает, что как теннисистка Андреева сформировалась", - сказал Тарпищев.
Собеседник агентства объяснил, за счет чего Андреева одержала победу. "Козыри Костюк - хорошие ноги и плотная, быстрая игра. То, что Андреева сумела сама плотно играть, позволило ей не опаздывать на следующий удар. Мощные удары Мирры с длинным полетом мяча лишили соперницу козырей. После того, как Андреева справилась со скоростью, остальное было заключено в игровых компонентах. А в них она не уступала - где нужно, отыгрывала, где нужно, подавала", - отметил президент ФТР.
"Мне очень понравился длинный розыгрыш, где было 26 ударов, Мирра нанесла очень хороший косой удар с лета, не бросив играть, доработала до конца. И потом угадала направление удара соперницы, что та будет играть кроссом, хотя линия была открыта. Это говорит о том, что Андреева в порядке, знает, что делает. И логично довела матч до победы", - заключил Тарпищев.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Андреева обыграла украинку и вышла в финал "Ролан Гаррос"
Вчера, 17:26
 
ТеннисМирра АндрееваМарта КостюкШамиль ТарпищевРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала