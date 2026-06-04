Тарпищев объяснил, как Андреевой удалось разгромить Костюк

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», победив украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андреева повзрослела как спортсменка и действует очень ровно и чисто.

По мнению Тарпищева, Андреева сумела справиться со скоростью игры и не уступала сопернице в игровых компонентах.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Мирра Андреева продемонстрировала взрослую игру в полуфинале Открытого чемпионата Франции против украинки Марты Костюк, она сформировалась как спортсменка, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева , посеянная на турнире под восьмым номером, в четверг впервые в карьере вышла в финал "Ролан Гаррос" в Париже , взяв над Костюк (15) верх со счетом 6:1, 6:3.

"Мирра реально повзрослела. Раньше в любой ее игре можно было говорить, что она здесь расстроилась, там психанула. А сейчас она действует очень ровно, чисто, и это подчеркивает, что как теннисистка Андреева сформировалась", - сказал Тарпищев

Собеседник агентства объяснил, за счет чего Андреева одержала победу. "Козыри Костюк - хорошие ноги и плотная, быстрая игра. То, что Андреева сумела сама плотно играть, позволило ей не опаздывать на следующий удар. Мощные удары Мирры с длинным полетом мяча лишили соперницу козырей. После того, как Андреева справилась со скоростью, остальное было заключено в игровых компонентах. А в них она не уступала - где нужно, отыгрывала, где нужно, подавала", - отметил президент ФТР.