Эррани и Вавассори выиграли "Ролан Гаррос" в миксте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанных парах.
- В финале они победили канадку Габриэлу Дабровски и американца Эвана Кинга со счетом 4:6, 6:3, 10:4.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанных парах.
В финале грунтового турнира Большого шлема посеянные под первым номером итальянцы победили канадку Габриэлу Дабровски и американца Эвана Кинга со счетом 4:6, 6:3, 10:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.