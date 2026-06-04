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Эррани и Вавассори выиграли "Ролан Гаррос" в миксте - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
15:02 04.06.2026 (обновлено: 15:10 04.06.2026)
Эррани и Вавассори выиграли "Ролан Гаррос" в миксте

Итальянские теннисисты Эррани и Вавассори выиграли "Ролан Гаррос" в миксте

© Соцсети US OpenСара Эррани и Андреа Вавассори
Сара Эррани и Андреа Вавассори - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Соцсети US Open
Сара Эррани и Андреа Вавассори . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанных парах.
  • В финале они победили канадку Габриэлу Дабровски и американца Эвана Кинга со счетом 4:6, 6:3, 10:4.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Итальянские теннисисты Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата Франции в смешанных парах.
В финале грунтового турнира Большого шлема посеянные под первым номером итальянцы победили канадку Габриэлу Дабровски и американца Эвана Кинга со счетом 4:6, 6:3, 10:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.
Олимпийской чемпионке Парижа Эррани 39 лет, она ранее выигрывала "Ролан Гаррос" в парном разряде (2012, 2025). 31-летний Вавассори до этого в парах доходил до финала турнира в 2024 году.
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ТеннисСпортПарижСара ЭрраниГабриэла ДабровскиЭван КингРолан Гаррос
 
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