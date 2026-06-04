Татарстан и ВТБ расширяют сотрудничество в индустриальных проектах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Правительство Татарстана и банк ВТБ на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать промышленный потенциал региона, сообщает пресс-служба главы республики.

"ВТБ - наш надежный партнер на протяжении многих лет. В Республике Татарстан действует 49 офисов. Клиентами банка являются более 36 тысяч юридических лиц, и ваш банк по этому направлению занимает лидирующую позицию в Татарстане" - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.

Одним из ключевых корпоративных партнеров банка является особая экономическая зона "Алабуга". Также в Татарстане сегодня банком финансируются проекты застройщиков общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, ВТБ активно поддерживает сельхозпроизводителей и субъекты малого и среднего бизнеса.

"Банк успешно развивает программы кредитования физических лиц. Основным драйвером объема кредитных продаж остается ипотечное кредитование – 187 миллиардов рублей. Это показатель доверия наших жителей к услугам и продуктам вашего банка", - отметил Минниханов.

"ВТБ наращивает сотрудничество с Татарстаном, мы видим в республике большой промышленный потенциал. Здесь при нашей поддержке уже успешно работает крупнейшая в России особая экономическая зона "Алабуга", а в этом году в полноценную эксплуатацию запустится логистический комплекс имени Дэн Сяопина. Будем вместе развивать инвестиционные проекты, которые расширяют производственную, инженерную и транспортную инфраструктуру "Алабуги" и других индустриальных парков региона", - сказал Костин.

По информации банка, финансирование строительства крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина с объектами инфраструктуры на территории индустриального парка "Этилен-600" стало одним из знаковых проектов с участием ВТБ в Татарстане. Старт строительству был дан в рамках ПМЭФ-202З. Проектная мощность терминала составит порядка 100 тысяч контейнеров в год. Общий объем выделенных банком кредитных средств на сегодняшний день составил 70 миллиардов рублей. Ввести логистический комплекс в полноценную промышленную эксплуатацию планируется в текущем году.