Рейтинг@Mail.ru
Татарстан и ВТБ расширяют сотрудничество в индустриальных проектах - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 04.06.2026
Татарстан и ВТБ расширяют сотрудничество в индустриальных проектах

Татарстан и ВТБ на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Правительство Татарстана и банк ВТБ на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать промышленный потенциал региона, сообщает пресс-служба главы республики.
"ВТБ - наш надежный партнер на протяжении многих лет. В Республике Татарстан действует 49 офисов. Клиентами банка являются более 36 тысяч юридических лиц, и ваш банк по этому направлению занимает лидирующую позицию в Татарстане" - сказал глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.
Одним из ключевых корпоративных партнеров банка является особая экономическая зона "Алабуга". Также в Татарстане сегодня банком финансируются проекты застройщиков общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров жилья. Кроме того, ВТБ активно поддерживает сельхозпроизводителей и субъекты малого и среднего бизнеса.
"Банк успешно развивает программы кредитования физических лиц. Основным драйвером объема кредитных продаж остается ипотечное кредитование – 187 миллиардов рублей. Это показатель доверия наших жителей к услугам и продуктам вашего банка", - отметил Минниханов.
"ВТБ наращивает сотрудничество с Татарстаном, мы видим в республике большой промышленный потенциал. Здесь при нашей поддержке уже успешно работает крупнейшая в России особая экономическая зона "Алабуга", а в этом году в полноценную эксплуатацию запустится логистический комплекс имени Дэн Сяопина. Будем вместе развивать инвестиционные проекты, которые расширяют производственную, инженерную и транспортную инфраструктуру "Алабуги" и других индустриальных парков региона", - сказал Костин.
По информации банка, финансирование строительства крупнейшего в России логистического комплекса имени Дэн Сяопина с объектами инфраструктуры на территории индустриального парка "Этилен-600" стало одним из знаковых проектов с участием ВТБ в Татарстане. Старт строительству был дан в рамках ПМЭФ-202З. Проектная мощность терминала составит порядка 100 тысяч контейнеров в год. Общий объем выделенных банком кредитных средств на сегодняшний день составил 70 миллиардов рублей. Ввести логистический комплекс в полноценную промышленную эксплуатацию планируется в текущем году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Стенд Республики Татарстан на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Татарстан и "ВК" обсудили на ПМЭФ вопросы стратегического партнерства
Вчера, 17:17
 
ЭкономикаРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановАндрей Костин (банкир)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала