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Татарстан и Роскосмос будут развивать высокотехнологичные производства - РИА Новости, 04.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:39 04.06.2026
Татарстан и Роскосмос будут развивать высокотехнологичные производства

Татарстан и Роскосмос будут развивать высокотехнологичные производства и науку

© POOL | Перейти в медиабанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© POOL
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Рустам Минниханов. Архивное фото
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КАЗАНЬ , 4 июн – РИА Новости. Правительство Татарстана и госкорпорация "Роскосмос" на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать высокотехнологичные производства, научный и кадровый потенциал, сообщила пресс-служба главы республики.
"(Глава Татарстана - ред.) Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между правительством республики и госкорпорацией "Роскосмос". В рамках соглашения планируется вести развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала", - говорится в сообщении.
Документ, в частности, подразумевает популяризацию космической деятельности, укрепление престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.
Как отмечается, самое главное, что в рамках соглашения стороны будут выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы совместно с предприятиями, научными и образовательными организациями. Также предстоит совместно создавать и внедрять передовые технические и технологические решения, вести разработки высокотехнологичной продукции и проводить наукоемкие работы.
Кроме того, в рамках соглашения планируется использовать промышленную продукцию Республики Татарстан организациями за пределами республики, в том числе в рамках импортозамещения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРоскосмосПМЭФ
 
 
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