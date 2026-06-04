Татарстан и Роскосмос будут развивать высокотехнологичные производства

КАЗАНЬ , 4 июн – РИА Новости. Правительство Татарстана и госкорпорация "Роскосмос" на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать высокотехнологичные производства, научный и кадровый потенциал, сообщила пресс-служба главы республики.

"(Глава Татарстана - ред.) Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между правительством республики и госкорпорацией "Роскосмос". В рамках соглашения планируется вести развитие высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, подразумевает популяризацию космической деятельности, укрепление престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.

Как отмечается, самое главное, что в рамках соглашения стороны будут выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы совместно с предприятиями, научными и образовательными организациями. Также предстоит совместно создавать и внедрять передовые технические и технологические решения, вести разработки высокотехнологичной продукции и проводить наукоемкие работы.

Кроме того, в рамках соглашения планируется использовать промышленную продукцию Республики Татарстан организациями за пределами республики, в том числе в рамках импортозамещения.