Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народ Молдавии не поддерживает курс властей на разрыв экономических отношений с Россией, заявил Василий Тарлев.
- Курс на евроинтеграцию не соответствует интересам народа Молдавии, по словам Тарлева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн, РИА Новости. Народ Молдавии не поддерживает курс нынешних властей на разрыв экономических отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.
По его словам, курс на евроинтеграцию не соответствует интересам народа Молдавии.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.