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Народ Молдавии не поддерживает курс на разрыв с Россией, заявил Тарлев - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:03 04.06.2026
Народ Молдавии не поддерживает курс на разрыв с Россией, заявил Тарлев

Тарлев: народ Молдавии не поддерживает курс властей на разрыв с Россией

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народ Молдавии не поддерживает курс властей на разрыв экономических отношений с Россией, заявил Василий Тарлев.
  • Курс на евроинтеграцию не соответствует интересам народа Молдавии, по словам Тарлева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн, РИА Новости. Народ Молдавии не поддерживает курс нынешних властей на разрыв экономических отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.
"Это решение (о разрыве экономических отношений с РФ - ред.) - это не решение народа Молдовы. Это не соответствует нашим стратегическим планам, нарушаются интересы народа Молдовы", - сказал агентству Тарлев на полях ПМЭФ.
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По его словам, курс на евроинтеграцию не соответствует интересам народа Молдавии.
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ПМЭФ-2026В миреМолдавияРоссияВасилий Тарлев
 
 
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