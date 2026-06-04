Народ Молдавии не поддерживает курс на разрыв с Россией, заявил Тарлев

Краткий пересказ от РИА ИИ Народ Молдавии не поддерживает курс властей на разрыв экономических отношений с Россией, заявил Василий Тарлев.

Курс на евроинтеграцию не соответствует интересам народа Молдавии, по словам Тарлева.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн, РИА Новости. Народ Молдавии не поддерживает курс нынешних властей на разрыв экономических отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.

"Это решение (о разрыве экономических отношений с РФ - ред.) - это не решение народа Молдовы . Это не соответствует нашим стратегическим планам, нарушаются интересы народа Молдовы", - сказал агентству Тарлев на полях ПМЭФ.

По его словам, курс на евроинтеграцию не соответствует интересам народа Молдавии.