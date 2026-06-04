Тарлев надеется решить на ПМЭФ вопрос с блокировкой переводов в Молдавию

Краткий пересказ от РИА ИИ Проживающие в России молдаване сталкиваются с проблемой при переводе денег своим родственникам.

По итогам Петербургского международного экономического форума возможно решение этой проблемы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проживающие в России молдаване сталкиваются с проблемой при переводе денег своим родственникам, решение этой проблемы возможно по итогам Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.

"Когда люди хотят перечислить деньги родителям, братьям, сестрам или в бизнесе, банки запрещают это делать. Это неправильно. У нас есть решение этой проблемы", - сказал агентству Тарлев на полях ПМЭФ.

Собеседник агентства добавил, что надеется на решение этой проблемы по итогам форума.

Молдавия ранее поддержала 80% европейских санкций против РФ , большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.