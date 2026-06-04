Тарлев надеется решить на ПМЭФ вопрос с блокировкой переводов в Молдавию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проживающие в России молдаване сталкиваются с проблемой при переводе денег своим родственникам.
- По итогам Петербургского международного экономического форума возможно решение этой проблемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проживающие в России молдаване сталкиваются с проблемой при переводе денег своим родственникам, решение этой проблемы возможно по итогам Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.
"Когда люди хотят перечислить деньги родителям, братьям, сестрам или в бизнесе, банки запрещают это делать. Это неправильно. У нас есть решение этой проблемы", - сказал агентству Тарлев на полях ПМЭФ.
Собеседник агентства добавил, что надеется на решение этой проблемы по итогам форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.