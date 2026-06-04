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Тарлев надеется решить на ПМЭФ вопрос с блокировкой переводов в Молдавию - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:25 04.06.2026 (обновлено: 09:50 04.06.2026)
Тарлев надеется решить на ПМЭФ вопрос с блокировкой переводов в Молдавию

Тарлев надеется решить на ПМЭФ вопрос с блокировкой переводов из РФ в Молдавию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВасилий Тарлев на ПМЭФ-2026
Василий Тарлев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Василий Тарлев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проживающие в России молдаване сталкиваются с проблемой при переводе денег своим родственникам.
  • По итогам Петербургского международного экономического форума возможно решение этой проблемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проживающие в России молдаване сталкиваются с проблемой при переводе денег своим родственникам, решение этой проблемы возможно по итогам Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.
"Когда люди хотят перечислить деньги родителям, братьям, сестрам или в бизнесе, банки запрещают это делать. Это неправильно. У нас есть решение этой проблемы", - сказал агентству Тарлев на полях ПМЭФ.
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Вчера, 15:32
Собеседник агентства добавил, что надеется на решение этой проблемы по итогам форума.
Молдавия ранее поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияМолдавияВасилий Тарлев
 
 
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