Цивилева рассказала о центрах психологической реабилитации участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму (Херсонес) и Самарской области появятся первые центры духовно-психологической реабилитации участников СВО.
- В следующем году планируется открытие подобного центра в Ростове Великом.
- Особенность работы центров — совместная деятельность священнослужителей и профессиональных психологов по восстановлению внутренних сил и преодолению последствий тяжелых жизненных испытаний.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первые центры духовно-психологической реабилитации участников СВО появятся в Крыму и Самарской области, сообщила РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы анонсируем скорое открытие центров духовно-психологической реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей в Херсонесе и Самарской области. В следующем году планируем открытие такого центра в Ростове Великом", - сказала Цивилева.
По ее словам, особенность работы таких центров заключается в формировании групп, где священнослужители и профессиональные психологи работают совместно, помогая восстанавливать внутренние силы, а также преодолевать последствия тяжелых жизненных испытаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.