Цивилева рассказала о центрах психологической реабилитации участников СВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первые центры духовно-психологической реабилитации участников СВО появятся в Крыму и Самарской области, сообщила РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, особенность работы таких центров заключается в формировании групп, где священнослужители и профессиональные психологи работают совместно, помогая восстанавливать внутренние силы, а также преодолевать последствия тяжелых жизненных испытаний.