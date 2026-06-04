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Цивилева рассказала о центрах психологической реабилитации участников СВО - РИА Новости, 04.06.2026
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15:45 04.06.2026 (обновлено: 16:34 04.06.2026)
Цивилева рассказала о центрах психологической реабилитации участников СВО

Цивилева: для участников СВО откроют центры духовно-психологической реабилитации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Анна Цивилева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму (Херсонес) и Самарской области появятся первые центры духовно-психологической реабилитации участников СВО.
  • В следующем году планируется открытие подобного центра в Ростове Великом.
  • Особенность работы центров — совместная деятельность священнослужителей и профессиональных психологов по восстановлению внутренних сил и преодолению последствий тяжелых жизненных испытаний.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Первые центры духовно-психологической реабилитации участников СВО появятся в Крыму и Самарской области, сообщила РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы анонсируем скорое открытие центров духовно-психологической реабилитации для участников специальной военной операции и членов их семей в Херсонесе и Самарской области. В следующем году планируем открытие такого центра в Ростове Великом", - сказала Цивилева.
По ее словам, особенность работы таких центров заключается в формировании групп, где священнослужители и профессиональные психологи работают совместно, помогая восстанавливать внутренние силы, а также преодолевать последствия тяжелых жизненных испытаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026ОбществоСамарская областьРеспублика КрымРоссияАнна Цивилева
 
 
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