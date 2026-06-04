ВСУ потеряли до 430 боевиков в зоне действий "Востока"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска за сутки потеряли около 430 военных и военную технику: четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в зоне действий группировки "Восток".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 430 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области.
"Противник потерял до 430-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.