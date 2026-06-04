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Верховный суд отклонил иск об отмене некоторых пунктов порядка ДЭГ - РИА Новости, 04.06.2026
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14:44 04.06.2026
Верховный суд отклонил иск об отмене некоторых пунктов порядка ДЭГ

Верховный суд РФ отклонил иск об оспаривании порядка проведения ДЭГ

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд отказал в удовлетворении иска специалиста IT-отрасли Толстогузова об отмене некоторых пунктов порядка проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
  • Толстогузов считал, что процедура ДЭГ непрозрачна и может нарушать тайну голосования, так как каждый голос имеет индивидуальный номер.
  • Представитель ЦИК объяснил, что порядок ДЭГ соответствует законодательству России и включает меры по анонимизации и шифрованию голосов.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил иск об отмене некоторых пунктов порядка проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении административного искового заявления Толстогузова... отказать", - решил суд.
Специалист IT-отрасли Виктор Толстогузов в иске к Центральной избирательной комиссии просил признать недействующим целый перечень пунктов документа "О Порядке дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем", утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 года.
В оспариваемых пунктах утверждался порядок дистанционного электронного голосования без бумажного бюллетеня, порядок подтверждения личности избирателя, обработки заявлений ДЭГ и иных процедур.
По мнению заявителя, избиратель не может убедиться в безопасности и надежности системы ДЭГ, у него нет возможности изучить документацию, технический паспорт, аттестаты и сертификаты, в этой связи процедура является непрозрачной. Кроме того, как считает Толстогузов, каждый голос в электронной системе имеет индивидуальный номер, что может быть нарушением тайны голосования.
Как утверждал Толстогузов, он в качестве избирателя и наблюдателя от КПРФ участвовал в ДЭГ на выборах губернатора Московской области в 2023 году и счел свое право нарушенным. "Право на то, что голос будет учтен правильно и подсчитан комиссией, а не оператором ДЭГ. Порядок ДЭГ не соответствует нормам федерального законодательства о выборах, мы не знаем, что там, на порталах для голосования, происходит, что происходит с голосом в электронной урне", - сообщала сторона истца.
Толстогузов подчеркивал, что оспаривает не факт существования дистанционного электронного голосования, а только его порядок, которому не хватает прозрачности.
Представитель ЦИК возражал против удовлетворения иска. Он объяснил суду, что порядок ДЭГ выработан в соответствии с законодательством РФ и результатами правовой экспертизы.
Подтверждение личности избирателя, по его словам, сначала осуществляется с помощью портала Госуслуг, затем, на этапе подачи заявления об участии в ДЭГ, участник выборов снова подтверждает свою личность. При этом сама процедура голосования включает этап анонимизации связи между персональными данными его участника и данными его волеизъявления, после которого, а также шифрования, отследить выбор голосовавшего невозможно, отмечал делегат Центральной избирательной комиссии.
Истец, по мнению ЦИК, фактически оспаривает саму норму федерального закона о дистанционном электронном голосовании, имеет свое суждение, из которого следует, что никакое электронное голосование гражданами со своих устройств существовать на данном этапе технологического развития не должно.
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