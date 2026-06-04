Захарова заявила о попытках помешать саммиту Россия — Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Недружественные страны пытаются помешать проведению российско-африканских мероприятий, расценивая их как вызов для себя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
- Третий саммит Россия — Африка состоится в Москве 28–29 октября.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Недружественные страны пытаются помешать проведению российско-африканских мероприятий, расценивая их как вызов для себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
Третий саммит Россия-Африка состоится в Москве 28-29 октября.
"Еще как наблюдается... Проведение крупных российско-африканских мероприятий, конечно, для них является не просто раздражителем, они рассматривают, что это вызов", - ответила она на вопрос, наблюдаются ли попытки со стороны недружественных стран вбить клин между Москвой и африканскими партнерами.
По словам Захаровой, недружественные страны считают, что только они имеют право на какие-либо "активности" на африканском континенте.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.