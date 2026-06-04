Захарова заявила о попытках помешать саммиту Россия — Африка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Недружественные страны пытаются помешать проведению российско-африканских мероприятий, расценивая их как вызов для себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.

"Еще как наблюдается... Проведение крупных российско-африканских мероприятий, конечно, для них является не просто раздражителем, они рассматривают, что это вызов", - ответила она на вопрос, наблюдаются ли попытки со стороны недружественных стран вбить клин между Москвой и африканскими партнерами.