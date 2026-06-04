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Захарова заявила о попытках помешать саммиту Россия — Африка - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:57 04.06.2026
Захарова заявила о попытках помешать саммиту Россия — Африка

Захарова: недружественные страны пытаются помешать саммиту Россия — Африка

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Недружественные страны пытаются помешать проведению российско-африканских мероприятий, расценивая их как вызов для себя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
  • Третий саммит Россия — Африка состоится в Москве 28–29 октября.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Недружественные страны пытаются помешать проведению российско-африканских мероприятий, расценивая их как вызов для себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
Третий саммит Россия-Африка состоится в Москве 28-29 октября.
"Еще как наблюдается... Проведение крупных российско-африканских мероприятий, конечно, для них является не просто раздражителем, они рассматривают, что это вызов", - ответила она на вопрос, наблюдаются ли попытки со стороны недружественных стран вбить клин между Москвой и африканскими партнерами.
По словам Захаровой, недружественные страны считают, что только они имеют право на какие-либо "активности" на африканском континенте.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреМоскваРоссияМария Захарова
 
 
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