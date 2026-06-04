Орешкин оценил вклад стран БРИКС в глобальный экономический рост

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста.
- Страны «большой семерки» обеспечивают менее 20% глобального экономического роста.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Страны БРИКС сейчас обеспечивают 50% глобального экономического роста, страны "большой семерки" - 20%, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Страны БРИКС сейчас - это 50% глобального экономического роста, "семерка" (страны "большой семерки" - ред.) меньше 20% глобального экономического роста", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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