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Орешкин оценил вклад стран БРИКС в глобальный экономический рост - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:49 04.06.2026 (обновлено: 10:32 04.06.2026)
Орешкин оценил вклад стран БРИКС в глобальный экономический рост

Орешкин: страны БРИКС обеспечивают 50 процентов глобального экономического роста

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин на ПМЭФ-2026
Максим Орешкин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны БРИКС обеспечивают 50% глобального экономического роста.
  • Страны «большой семерки» обеспечивают менее 20% глобального экономического роста.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Страны БРИКС сейчас обеспечивают 50% глобального экономического роста, страны "большой семерки" - 20%, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Страны БРИКС сейчас - это 50% глобального экономического роста, "семерка" (страны "большой семерки" - ред.) меньше 20% глобального экономического роста", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияМаксим ОрешкинБРИКС
 
 
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