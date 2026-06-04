Миронов предложил установить аспирантам стипендию в размере МРОТ

Краткий пересказ от РИА ИИ В обращении министру науки и высшего образования России предложено ввести единую ежемесячную стипендию для всех аспирантов очной формы обучения.

Размер стипендии предлагается установить не ниже минимального размера оплаты труда, так как текущая государственная академическая стипендия аспирантов-очников ниже МРОТ и прожиточного минимума.

Введение единой стипендии может увеличить престиж аспирантуры и создать условия для более активной научной работы аспирантов.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единую ежемесячную стипендию аспирантов очной формы обучения в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Официальное обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным ввести на федеральном уровне единую ежемесячную стипендию для всех аспирантов очной формы обучения, обучающихся по аккредитованным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий год", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время государственная академическая стипендия аспирантов-очников в среднем составляет 5-10 тысяч рублей, что ниже МРОТ и величины прожиточного минимума.

Он добавил, что наиболее успешные аспиранты получают резидентские и правительственные стипендии, но их немного, и поэтому " Справедливая Россия " предлагает ввести единую ежемесячную стипендию.