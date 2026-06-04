Миронов предложил установить аспирантам стипендию в размере МРОТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В обращении министру науки и высшего образования России предложено ввести единую ежемесячную стипендию для всех аспирантов очной формы обучения.
- Размер стипендии предлагается установить не ниже минимального размера оплаты труда, так как текущая государственная академическая стипендия аспирантов-очников ниже МРОТ и прожиточного минимума.
- Введение единой стипендии может увеличить престиж аспирантуры и создать условия для более активной научной работы аспирантов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единую ежемесячную стипендию аспирантов очной формы обучения в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Официальное обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным ввести на федеральном уровне единую ежемесячную стипендию для всех аспирантов очной формы обучения, обучающихся по аккредитованным программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на соответствующий год", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время государственная академическая стипендия аспирантов-очников в среднем составляет 5-10 тысяч рублей, что ниже МРОТ и величины прожиточного минимума.
Он добавил, что наиболее успешные аспиранты получают резидентские и правительственные стипендии, но их немного, и поэтому "Справедливая Россия" предлагает ввести единую ежемесячную стипендию.
"Такое решение позволит увеличить престиж аспирантуры и создаст базовый социальный лифт для молодых исследователей. Аспиранты смогут больше времени уделять написанию диссертации, подготовке научных публикаций, участию в конференциях и стажировках", - заключил лидер партии.