Российского велогонщика дисквалифицировали за кокаин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца.
- В его допинг-пробе нашли следы кокаина.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал на три месяца велогонщика Мамыра Сташа, сообщается на сайте организации.
В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина. Он был дисквалифицирован с 12 февраля с зачетом отбытого временного отстранения, вынесенного 14 ноября 2025 года.
Сташу 33 года, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года. На профессиональном уровне представлял команду "Русвело".