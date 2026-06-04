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Российского велогонщика дисквалифицировали за кокаин - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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15:15 04.06.2026 (обновлено: 15:24 04.06.2026)
Российского велогонщика дисквалифицировали за кокаин

Российского велогонщика Сташа дисквалифицировали на три месяца за кокаин

CC BY-SA 3.0 / Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Bredene - Handzame Classic, 18 maart 2016, vertrek (B38)Мамыр Сташ
Мамыр Сташ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Jérémy-Günther-Heinz Jähnick / Bredene - Handzame Classic, 18 maart 2016, vertrek (B38)
Мамыр Сташ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Велогонщика Мамыра Сташа дисквалифицировали на три месяца.
  • В его допинг-пробе нашли следы кокаина.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал на три месяца велогонщика Мамыра Сташа, сообщается на сайте организации.
В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина. Он был дисквалифицирован с 12 февраля с зачетом отбытого временного отстранения, вынесенного 14 ноября 2025 года.
Сташу 33 года, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года. На профессиональном уровне представлял команду "Русвело".
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