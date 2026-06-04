Российского велогонщика дисквалифицировали за кокаин

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал на три месяца велогонщика Мамыра Сташа, сообщается на сайте организации.

В допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина. Он был дисквалифицирован с 12 февраля с зачетом отбытого временного отстранения, вынесенного 14 ноября 2025 года.