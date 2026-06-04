Экономические отношения Россия и США опять стали напрягаться, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономические отношения России и США стали напрягаться из-за продления санкций, заявил Лавров.
- Цель США — доминирование на мировых энергетических рынках.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономические отношения России и США опять стали "напрягаться", потому что санкции продлеваются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Экономические отношения России и США стали опять "напрягаться", потому что были и продолжают продлеваться уже не только байденовские санкции, но и трамповские появились в отношении ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть". Поставлена цель американского доминирования на мировых энергетических рынках. Нас пытаются оттуда вытеснять: из Сербии, из Венесуэлы, с которой было тесное сотрудничество у нас и у китайцев", - сказал Лавров в интервью проекту "Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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