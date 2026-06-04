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Экономические отношения Россия и США опять стали напрягаться, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:43 04.06.2026
Экономические отношения Россия и США опять стали напрягаться, заявил Лавров

Лавров: США пытаются вытеснять Россию из мировых энергетических рынков

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономические отношения России и США стали напрягаться из-за продления санкций, заявил Лавров.
  • Цель США — доминирование на мировых энергетических рынках.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономические отношения России и США опять стали "напрягаться", потому что санкции продлеваются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Экономические отношения России и США стали опять "напрягаться", потому что были и продолжают продлеваться уже не только байденовские санкции, но и трамповские появились в отношении ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть". Поставлена цель американского доминирования на мировых энергетических рынках. Нас пытаются оттуда вытеснять: из Сербии, из Венесуэлы, с которой было тесное сотрудничество у нас и у китайцев", - сказал Лавров в интервью проекту "Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога" на полях ПМЭФ.
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