Экономические отношения Россия и США опять стали напрягаться, заявил Лавров

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экономические отношения России и США опять стали "напрягаться", потому что санкции продлеваются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.