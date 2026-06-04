Рейтинг@Mail.ru
Глава торговой палаты США рассказал о желающих вернуться в Россию компаниях - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:13 04.06.2026 (обновлено: 15:33 04.06.2026)
Глава торговой палаты США рассказал о желающих вернуться в Россию компаниях

Эйджи: многие компании из США ждут разрешения вернуться в Россию

© РИА Новости / Алексей ДаничевРоберт Эйджи на ПМЭФ-2026
Роберт Эйджи на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Роберт Эйджи на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие американские компании рассматривают возможность возвращения в Россию, заявил глава Торговой палаты США Эйджи.
  • Они ожидают снятия санкций и разрешения от Вашингтона, чтобы это сделать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Многие американские компании ждут разрешения от Вашингтона, чтобы вернуться в Россию, заявил РИА Новости глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи на полях ПМЭФ.
"Большинство американских компаний продолжают работать в России. Компании, которые ушли, многие компании, рассматривают возможность возвращения в Россию. И они… ожидают зеленого света от Вашингтона, чтобы сделать это, снятия санкций в большинстве случаев", - сказал он.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова: Запад понял, какую прибыль он теряет из-за санкций против России
3 июня, 19:01
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала