Глава торговой палаты США рассказал о желающих вернуться в Россию компаниях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многие американские компании рассматривают возможность возвращения в Россию, заявил глава Торговой палаты США Эйджи.
- Они ожидают снятия санкций и разрешения от Вашингтона, чтобы это сделать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Многие американские компании ждут разрешения от Вашингтона, чтобы вернуться в Россию, заявил РИА Новости глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи на полях ПМЭФ.
"Большинство американских компаний продолжают работать в России. Компании, которые ушли, многие компании, рассматривают возможность возвращения в Россию. И они… ожидают зеленого света от Вашингтона, чтобы сделать это, снятия санкций в большинстве случаев", - сказал он.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.