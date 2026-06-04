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Глава делегации США на ПМЭФ-2026 поделился мнением о форуме - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:01 04.06.2026
Глава делегации США на ПМЭФ-2026 поделился мнением о форуме

Родни Кук заявил, что на ПМЭФ было выдвинуто много отличных идей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРодни Мимс Кук-младший на ПМЭФ- 2026
Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Родни Мимс Кук-младший на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, отметил, что в ходе сессии ПМЭФ было выдвинуто много отличных идей.
  • Министр культуры Ольга Любимова предложила представителям США принять участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью, и выразила надежду на участие американских кинематографистов в российских кинофестивалях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, отметил, что в ходе сессии форума с его участием было выдвинуто много отличных идей.
"Я бы хотел сказать, что множество отличных идей были озвучены за этим столом... Много отличных идей", - сказал он в заключение панельной дискуссии "Россия - США: диалог культур" на полях ПМЭФ.
Среди идей, озвученных на сессии, было предложение министра культуры РФ Ольги Любимовой представителям США принять участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью. Она также выразила надежду, что американские кинематографисты посетят Россию для участия в кинофестивалях.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СШАРоссияОльга Любимова
 
 
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