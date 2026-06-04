Глава делегации США на ПМЭФ-2026 поделился мнением о форуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, отметил, что в ходе сессии ПМЭФ было выдвинуто много отличных идей.
- Министр культуры Ольга Любимова предложила представителям США принять участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью, и выразила надежду на участие американских кинематографистов в российских кинофестивалях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук, возглавляющий американскую делегацию на ПМЭФ, отметил, что в ходе сессии форума с его участием было выдвинуто много отличных идей.
"Я бы хотел сказать, что множество отличных идей были озвучены за этим столом... Много отличных идей", - сказал он в заключение панельной дискуссии "Россия - США: диалог культур" на полях ПМЭФ.
Среди идей, озвученных на сессии, было предложение министра культуры РФ Ольги Любимовой представителям США принять участие в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, который пройдет осенью. Она также выразила надежду, что американские кинематографисты посетят Россию для участия в кинофестивалях.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.